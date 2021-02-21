Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai

Bayburt’ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışma gerçekleştirdi.

Gece saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler, çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.