Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta, doğal yaşam alanları karla kaplananınca yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakini tarafından ekmekle beslendi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Gümüşdamla köyünde yaşayan Sinan Pınar, tilkiyi kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadı. Pınar, aç kalan tilkiyi, elleriyle ekmek vererek besledi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayıp, ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-02-21 10:11:29



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