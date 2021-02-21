Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

İHA

Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.
19161918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı köyünde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi.
Duanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri anıtta bulunan temsili mezarlara karanfil bıraktılar.
Daha sonra anıtın yanında bulunan müzeyi gezen protokol üyeleri buradan ayrıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl ...
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai
YEREL HABERLER Bayburt’ta karla mücadelede yoğun mesai
Vali Epcim’den kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER Vali Epcim’den kurtuluş mesajı
Başkan Pekmezci’den kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den kurtuluş mesajı
Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı
Bayburt buz kesti
YEREL HABERLER Bayburt buz kesti
Emniyet Müdür Yardımcısı Güney'den veda ziyareti
YEREL HABERLER Emniyet Müdür Yardımcısı Güney'den veda ziyareti
Bayburt’ta 80 bin baş hayvana şap aşısı vurularak 18 bin hayvana küpe takılacak
YEREL HABERLER Bayburt’ta 80 bin baş hayvana şap aşısı vurularak 18 ...
Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, ...
Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli
YEREL HABERLER Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli
Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap
Bayburt’ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi