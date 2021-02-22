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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

İHA

Bayburt Üniversitesinden kurtuluş günü etkinlikleri

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Bayburt Üniversitesinde üç farklı etkinlikle kutlandı.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne istinaden Bayburt Üniversitesi tarafından, ‘Fotoğraflarla Bayburt Tarihi ve Kültürü’ fotoğraf sergisi, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ve ‘103. Yılında İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ konulu konferans düzenlendi.
İnsan, yaşam ve mekân temasıyla oluşturulan, ‘Bayburt Tarihi ve Kültürü’ isimli serginin açılışı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından yapıldı. ‘Bayburt Tarihi ve Kültürü’ isimli sergide Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Prof. Dr. Haldun Özkan’ın Bayburt merkez ve köylerinde yaptığı çalışmalarda objektiflerine takılan, Bayburt'un yerleşim ve yaşam kültürlerini yansıtan 69 fotoğraf yer aldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen fotoğraf sergisinin hemen ardından, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ödül programına geçildi.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’ ödül töreni ise Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Okçuluk Salonunda düzenlendi. Burada gerçekleştirilen program öncesinde, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından Bayburt Üniversitesinin Geleneksel Türk Okçuluğuna yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ardından, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Koşusu’nda dereceye giren kemankeşlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından madalyaları takdim edildi. Ödül takdiminin ardından programa katılan protokol üyeleri de yaylarını gererek oklarını hedefe fırlattılar.
Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen diğer bir etkinlik ise ‘103. Yılında İşgalden Kurtuluşa Bayburt’ konulu konferans oldu. Çevirim içi gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş katıldı. Konferansta Bayburt’un işgal süreci ile ilgili bilgi veren öğretim üyesi Göktaş, Bayburt’un ilk kez 18281829 OsmanlıRus savaşı esnasından Rus işgaline uğradığına değindi. İşgalde özellikle Kop Cephesinde gösterilen büyük direnişe ve bu direnişin askeri tarihimizde “İkinci Plevne Savunması” olarak tanımlandığına vurgu yapan öğretim üyesi Göktaş, işgal yılları ve işgal yıllarından sonra Bayburt’ta yaşananlar hakkında da bilgi verdi.
Bayburt Üniversitesi tarafından Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programlara; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Ramazan Yiğit, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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