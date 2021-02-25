Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu



Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh Nehri´nin bazı bölümleriyle Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki bir araçta buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri´nin bazı bölümleri ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Güzel manzaralara ortaya çıkınca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan kent merkezinde park halindeki bir arabanın arka kısmından sarkan buz kütleleri de ilginç görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-02-25 09:24:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.