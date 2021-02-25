Jandarmadan, yüz yüze “Öğrencilere Trafikte Farkındalık” eğitimi verildi

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, köy okullarında yüz yüze eğitim ve öğretimin tekrar başlaması ile birlikte “Öğrencilere Trafikte Farkındalık” eğitimlerine başladı.

Kırkpınar Ortaokulu ve Çayıryolu İlköğretim Okulunda toplam 68 öğrenciye, öğrenci ve yaya geçitlerinde hareket tarzı, trafikte uymaları gereken kurallar, özel araç ve servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılırken, Covid19 ile mücadelede uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri eğitimlere devam edileceğini belirterek, “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması üzerinden verilen trafik eğitimlerine devam edilecek olup salgın hastalık koşullarında emniyet tedbirlerine gerekli hassasiyet gösterilerek mümkün olduğu müddetçe eğitimler yüz yüze icra edilecektir.” denildi.

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