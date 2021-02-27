Hocalı katliamının yıldönümünde Bayburt Üniversitesinden çevrimiçi karma sergi

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında yaşanan katliamın yıl dönümünde Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından çevirimiçi karma sergi düzenleniyor.

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Hocalı ‘Unutmadık, Unutturmayacağız” başlıklı ulusal jürili karma sergi, 26 Şubat5 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak devam edecek.

Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilen ulusal jürili karma sergiye katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Hocalı katliamı sadece Azerbaycan’da acısı hissedilen bir katliam değil. Bizler de Türkiye’de bunun acısını her zaman yüreğimizde hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bu hassasiyeti göstererek “Hocalı ‘Unutmadık, Unutturmayacağız” sergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Bu serginin hayırlara vesile olmasını ve başarılı bir şekilde nihayete ermesini temenni ediyorum.” dedi.

Sanatseverlerle buluşturulmak üzere Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen ve COVID19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ulusal jürili karma sergiye; http://sergi.bayburtsanattasarim.com/onlinegaleri/index.php adresinden ulaşılabiliyor.

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