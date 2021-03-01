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Bayburt'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı düştü

DHA

Bayburt'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı düştü


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT, 1521 Şubat tarihleri arasında nüfusa oranla vaka sayısında en fazla düşüş yaşanan il oldu. Önceki hafta risk grubunda olan kentte tedbirlerle birlikte vakaların düşmesi, vatandaşları da sevindirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterenler, herkesin de bu kurallara uyması gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Covid-19 salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Vaka sayısı azalan iller arasında ilk sırada yer alan Bayburt´ta, düşüşün sürdüğü gözlendi. 08-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan verilerde 60,21 oranla yüksek risk grubunda yer alan kentte yapılan denetimlerle birlikte 15-21 Şubat tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 21,96´ya geriledi.
`KURALLARA UYDUĞUMUZ İÇİN VAKALAR DÜŞTÜ´
Vaka sayısı azalan iller arasında Bayburt´un da yer alması kentte sevinçle karşılandı. Vaka sayısının düşmesi için kurallara uyduklarını ifade eden İsmail Kızılaslan, "Vaka sayısı düştüğü için çok mutlu olduk. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz, hijyen kurallarına da uyuyoruz. Biz dikkat ettiğimiz için Bayburt´ta vakalar da düştü" dedi.
Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Süleyman Çelik, "Bayburt´ta vakalar düştü. Maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. İnşallah Türkiye´de ve dünyada bu durum düzelir. İnsanlar acı içinde yaşarken, biz serbest yaşamışız neme lazım Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.
`KÜRESEL TEDBİRLER ALINMALI´
İbrahim Kılıç ise, "Bu küresel bir salgın ve ancak küresel bir tedbirle biter. Bayburtlular olarak biz kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Bu kurallara uyarak, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-03-01 10:22:37

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