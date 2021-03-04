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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Coşkun gazetecilerle buluştu

İHA

Rektör Coşkun gazetecilerle buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde gerçekleştirilen programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Murat Okutmuş ile Bayburt’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleşen program öncesinde; “Günümüz bilgi çağının önemli mesleklerinden birini icra eden ulusal ve yerel medya mensupları takdire şayan bir özveri ile görev yapmakta ve kamuoyunu aydınlatmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin sağlanmasında görev üstlenen ve bu görevi zor koşullarda, kısıtlı imkânlarla fedakârca yerine getiren siz değerli basın mensuplarını kutluyorum. Bu vesile ile görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum.” dedi.
Bayburt Üniversitesinin 20132021 yılları arasında gösterdiği önemli gelişim ve şehre katkıları açısından genel bir değerlendirmenin de yapıldığı programda bazı açıklamalar yapan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin gerek akademik gerekse fiziksel anlamda bugüne kadar göstermiş olduğu gelişimi, pandemi sürecinde gerçekleştirilecek olan eğitim modelleri, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı proje ve çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bayburt Üniversitesinin bütün birimleriyle, ihtiyaç duyulan her alanda şehrin hizmetinde olduğuna değinen Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kendi akademik çalışmalarında olduğu gibi her alanda Bayburt’a değer katacak çalışmaları da yürüttüğünü ve bundan sonra da yürüteceğini dile getirdi.
Bayburt Üniversitesi'nin artık kendi kendine yetebilen bir üniversite halini aldığı vurgulayan Rektör Coşkun; 2008 yılında kurulan ve bu anlamda genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesi'nin akademik ve fiziki anlamda da her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti. Bayburt Üniversitesi'nin yaklaşık 14 bin öğrencisi, 450 akademik, 224 idari personeli ve 182 sürekli işçisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu söyledi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleştirilen programa katılımlarından dolayı Bayburt’ta görev yapan tüm ulusal ve yerel medya mensuplarına teşekkür etti.
Bayburt Üniversitesinin, basın camiası açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Murat Okutmuş ise Bayburt Üniversitesinin her geçen gün gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin her alanda Bayburt’a sunduğu katkıların da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Başkan vekili Okutmuş, Bayburt’ta görev yapan medya mensuplarının güzel bir sohbet ortamında bir araya gelmesine vesile olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a samimi misafirperverliği için teşekkür etti.
Gerçekleştirilen program kapsamında, Bayburt Üniversitesi tarafından Bâbertî Külliyesinde yakın zamanda hizmete alınan ‘Bilgi Evi’nin de basın mensuplarıyla birlikte ziyaret edilmesinin ardından programa katılan tüm basın mensuplarına Bayburt Üniversitesi yeni yayınlarından olan ‘Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt’ ve ‘Bayburt’taki Türbe ve Ziyaret Yerleri’ kitapları ile ‘Dünden Bugüne Bâbertî Külliyesi’ kataloğu hediye edildi.

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