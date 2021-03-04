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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtspor evinde 1 puana razı oldu

İHA

Bayburtspor evinde 1 puana razı oldu

Bayburt Özel İdarespor, 26. hafta maçında Kastamonuspor’u ağırladı. Maç 11’lik beraberlikle sonuçlandı.
Bayburt Özel İdarespor düşme hattında bulunan Kastamonusporla Gençosman Stadyumu’nda yaptığı karşılaşmada büyük bir fırsatı tepti. Bayburt Özel İdarespor, ikinci yarısında daha baskılı oynadığı karşılaşmada öne geçti ama bu üstünlüğü koruyamadı. Karşılaşma 11 beraberlikle sonuçlandı.
Saat 14.00’te başlayan karşılaşmanın ilk yarısında konuk Kastamonuspor, daha iyi bir oyun ortaya koydu. Kastamonuspor, baskılı oynadığı ilk yarıda yakaladığı gol pozisyonlarından yaralanamadı. Maçın ilk 45 dakikası 00 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya daha toplu başlayan, ilk dakikalardan itibaren baskısını artıran Bayburt Özel İdarespor, 66. dakikada serbest vuruş kullandı. Uğur Mustafa Türk'ün serbest vuruştan attığı golle Bayburt Özel İdarespor sahasında 10'lık üstünlük sağladı. Bayburt Özel İdarespor’un bu üstünlüğü kısa sürdü. Konuk ekip 69. dakikada Faruk Öcal'ın golüyle eşitliği sağlayarak durum 11’ getirdi.
Bayburt Özel İdarespor 10 Mart 2021 Çarşamba günü 1922 Konyaspor’un konuğu olacak.

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