Bayburt’ta “Suni Tohumlama Projesi” için 1 milyon 800 bin TL’lik bütçe onaylandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Suni Tohumlama Projesi” için 1 milyon 800 bin TL’lik bütçe onaylandı.

Bayburt, Aydıntepe, Demirözü ve bağlı köylerde bulaşıcı hayvan hastalıkları (Brucella vb.) ile mücadele ve etçi ırkların geliştirilmesi amacı ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Suni Tohumlama Projesi” için 1 milyon 800 bin TL’lik bütçe onaylandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 1 milyon 800 bin TL’lik bütçenin onaylandığı belirtilerek çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

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