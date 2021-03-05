AFAD’tan basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan, İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan ettiğini ifade ederek, Bayburt AFAD olarak il genelinde eğitimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. 2020 yılında Türkiye’de birçok afetlerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Arslan, afetleri en az zararla atlatabilmek için insanların bu konuda bilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Köylerde muhtarlar başta olmak üzere, köy halkıyla bir araya geldiklerini ve eğitim programlarını köylerde de titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Arslan, merkezde ise pandemi koşullarına uygun şekilde kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek eğitimlerine hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.



"AFAD gönüllüsü ol"

Kurum personellerinden Ahmet Sayar gazetecilere olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri anlatarak, bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Öte yandan AFAD gönüllülük projelerinin olduğunun altını çizen Sayar, "AFAD gönüllüsü ol diye bir projemiz var, edevlet üzerinden AFAD gönüllülük uygulamasına giriş yapıp başvuru yapılıyor, başvurudan sonra gönüllü.afad.gov.tr sistemine girip, birkaç farklı aşamalardan geçiyorsunuz, testleri tamamladıktan sonra gönüllülük sertifikasını alıyorsunuz. Daha sonra biz gönüllülerle iletişime geçip, gönüllüleri bir eğitime tabii tutuyoruz. Sahada hafif arama kurtarma eğitimi veriyoruz, bu şekilde AFAD gönüllümüz oluyorsunuz. Bu gönüllülerimiz çadır kurma, afete maruz kalmış kişilere psikolojik destek verme gibi alanlarda AFAD görevlilerimize destek veriyor" şeklinde konuştu. Olası bir afet durumunda insanların evinde afet çantası bulundurmasının önemine değinen Sayar, "Afet çantası evlerimizde, arabalarımızda muhakkak olmalı. Olası afet durumunda çantamızda su, bisküvi, pil, el feneri, kuru gıda gibi yaşam malzemelerini bulundurmalıyız ve 6 ayda bir bu malzemeler güncellemelidir" diye konuştu.

Sayar, Bayburt merkezde de bir stant kurarak broşürlerle vatandaşa afetler hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin de olacağını söyledi. Bilgilendirme toplantısı gazetecilere bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasıyla son buldu.

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