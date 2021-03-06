Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, görüşmenin ardından Milletvekili Battal ile Başkan Polat’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Milletvekili Battal ile Başkan Polat ise Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.