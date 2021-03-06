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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinde bir araştırma merkezi daha kuruldu

İHA

Bayburt Üniversitesinde bir araştırma merkezi daha kuruldu

Bayburt Üniversitesine bağlı olarak yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha kuruldu. Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilimsel çalışma ve uygulamalar yapacak, akademik faaliyetler gerçekleştirecek olan Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUSPORUM) Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.
Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilimsel çalışma ve uygulamalar yapmak, kurs ve seminerler düzenlemek, üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi amaçlarla kurulan Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Mart 2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle hizmet vermeye başladı.
Beden eğitimi ve spor bilimlerine yönelik çalışmalarının, sporla ilgili tüm bireyler arasında yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak ve bu konuda faaliyetlerde bulunmak Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Merkezin amaçları içerisinde ayrıca her düzeyde araştırmacı, öğrenci, sporcu, antrenör, hakem, masör, engelli ve sedanter bireylerin gelişimine yönelik sportif eğitim programları ve yapılan çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek gibi hizmetlerin sunulması da yer almaktadır.
Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin toplumun spor kültürünün her yönüyle geliştirilmesi ve spora katılımının desteklenmesini sağlamak üzere kurulduğunu ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; kurulan bu araştırma merkezi ile kulüptakım sporcularının, ferdi lisanslı sporcuların ve spor yapmayan tüm bireylerin spor eğitimi, sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve sportif başarının elde edilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüleceğini dile getirdi.
Bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdikleri gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefleri olduğunu vurgulayan Rektör Coşkun, kurulan spor eğitimi uygulama ve araştırma merkezi ile öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra; kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bu konularda yapılan projelere yardımcı olmaya ve destek sağlamaya yönelik hizmetler sunulacağını da söyledi.
Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; spor eğitimi uygulama ve araştırma merkezinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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