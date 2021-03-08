Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İHA

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Mart ayına sıcak bir havayla giren Bayburt ve Erzincan’da gece başlayan hafif yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sekizinde yüksek kesimler yeniden beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek rakımlı geçit güzergâhlarda sürücüler yavaş ve dikkatli ilerlemek durumunda kaldı.
Bayburt kent merkezinde de sabah saatlerinde görülen kar yağışı cadde ve sokakları hafiften beyazlaştırdı.
Kar, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ağaçların üzerini kaplayınca adeta görsel şölen sundu.
Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 31 köy yolu da ulaşıma kapandı. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ilçesinde 6, Otlukbeli ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 6 ve Tercan ilçesinde 15 köy yolu olmak üzere toplamda 31 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 6 greyder, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 4 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’un yüksek kesimlerinde mart karı etkili oldu
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimlerinde mart karı etkili oldu
Bayburt Üniversitesinde bir araştırma merkezi daha kuruldu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde bir araştırma merkezi daha ...
Bayburt’ta uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Bayburt’ta uyuşturucuya geçit yok
Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret
81 il valiliğine haftalık tematik denetim genelgesi
YEREL HABERLER 81 il valiliğine haftalık tematik denetim genelgesi