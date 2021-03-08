Bayburt’ta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi

Bayburt'ta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Uyuşturucu madde nakli yapacağı değerlendirilen H.B.'nin bulunduğu yolcu otobüsü, BayburtErzurum kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 403 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca Ayyıldız Caddesi'nde G.G, İ.S. ve Y.A'nın bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.