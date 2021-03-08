Bayburtlu annelere yönelik narko rehber eğitimleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesi kapsamında korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmekte.

Bayburt Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarına katılan 27 kadın ile Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen “Dünya Kadınlar Günü” programına katılan 44 kadına, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesi kapsamında Narko Rehber Eğitimi verilerek uyuma uygulaması tanıtıldı.

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesi ile anne olan ve anne olmaya aday kadınlara uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireyi tanıtabilmek, bu sayede uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireylerin ilk safhada tespit edilmesi sağlanarak bağımlı olmaktan kurtarılmaları amaçlanmakta.

Bilgilendirme faaliyetleri esnasında “En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesinin yanı sıra uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu olan “uyuma” uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği anlatılmakta.

Sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumu zayıf düşüren, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit ederek geleceğimize zarar veren, terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin önemli bir finans kaynağı olan uyuşturucu ile topyekün mücadelemiz kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden şahısları adalete teslim etme çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızı duyarlı hale getirerek bağımlılığın önüne geçebilmek, bağımlı hale düşmüş olanları kurtarabilmek adına bilgilendirme faaliyetleri devam edecek.

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