Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği

İHA

Bayburt Üniversitesi tarafından '8 Mart Dünya Kadınalar Günü' kapsamında online bir panel düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınalar Günü’ kapsamında online bir panel düzenlendi.
‘8 Mart Dünya Kadınalar Günü’ münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından gerçekleştirilen panel Covid19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş’in yaptığı panele konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci ve Öğr. Gör. Seda Çelikel ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ceren Arı Arat katıldı.
Covid19 tedbirleri kapsamında uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen panelde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci ‘Bilimde Kadın’ ve Öğr. Gör. Seda Çelikel ‘Gebelik Döneminde Beslenme’; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ceren Arı Arat ise ‘Kadın ve Teknoloji’ başlıklı sunumlarıyla, katılımcılara bilgi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En İyi Narkotik Polisi; Anne
YEREL HABERLER En İyi Narkotik Polisi; Anne
Bayburt’ta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir miktar esrar ve metamfetamin ele ...
Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Bayburt’un yüksek kesimlerinde mart karı etkili oldu
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimlerinde mart karı etkili oldu