Bayburt´ta kar ve yağmur suları biriktiriliyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta kuraklıkla mücadelede kentte kar yağışının alması da göz önüne alınarak proje hazırlandı. Üniversite yerleşkesinde yer altında kurulan 100 ton kapasiteli, 3 su tankında depolama sistemiyle biriktirilen kar ve yağmur suları, yaz aylarında yeşil alanların sulamasında kullanılacak.

Bayburt Üniversitesi'nce kuraklığa karşı hazırlanan proje kapsamında, Baberti yerleşkesi ve çevresinde bulunan yeşil alanların sürdürülebilir yöntemlerle sulanması amacıyla yer altına her biri 100 ton kapasiteli olan 3 su tankı yerleştirildi. Yerleşkenin çevresine döşenen 1500 metrelik boru hattıyla kar ve yağmur suları bu tanklara taşınacak. Karların erimesiyle tamamen dolan tanklar, kurak dönemlerde kampüsün yeşil alanlarını sulamada kullanılacak. Projeyle 1200 dönümlük arazinin üzerindeki kar ve yağmur suları, 200 bin metrekaredeki yeşil alanı sulayacak.

'KAR VE YAĞMUR SULARINI, BİRİKTİRİP KULLANACAĞIZ'

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kuraklıkla mücadelede üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Bayburt Üniversitesi Baberti külliyesinde yer altına inşa ettiğimiz 3 farklı depoda yağmur ve kar sularını biriktirmek istedik. Depolarımız bitti, bu seneden itibaren artık yağmur ve kar sularını depolarımız da biriktireceğiz. Yaz aylarında ise yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Muhtemelen depolarımız yetmeyecek ve yer altına ilave depolar yapacağız. Arazimize düşen kar ve yağmur sularından maksimum seviyede istifade etmeye çalışacağız, biriktireceğiz ve kullanacağız. Depolarımız yaklaşık 300 tondan oluşuyor, 1200 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazinin tabi ki her tarafı yeşil alan değil, biz sadece yeşil alanları sulamak için burada biriktirdiğimiz suları kullanacağız. Kuraklıkla mücadele dünyanın gündeminde olan bir şey ve artık devlet politikası haline geldi. Dolayısıyla her birim ve her kurum kendi çapında kuraklıkla mücadeleyle ilgili tedbirlerini almak durumunda, biz de üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

