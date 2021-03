Bayburt Üniversitesinden fizik alanında önemli başarı

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Alım’ın Atatürk Üniversitesi ve Tabuk Üniversitesi (Suudi Arabistan) araştırmacıları ile ortaklaşa yürüttüğü makale çalışması Fizik alanında önemli bir başarıya imza attı.

SCIExpanded İndekslerde taranan “Radiation Physics and Chemistry” dergisinde 2020 yılında yayınlanan “PhyX/PSD: development of a user friendly online software for calculation of parameters relevant to radiation shielding and dosimetry” başlıklı makale, Web of Science (Bilim Ağı) veritabanı tarafından sunulan, InCites Essential Science Indicators (ESI; InCites Temel Bilim Göstergeleri) değerlendirmesine göre; 2020 yılı Fizik alanında dünya genelinde yayınlanmış makaleler arasında en çok atıf alan 5’inci makale olarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, PhyX/PSD çalışması, son üç yıl içerisinde yayınlanan ve Scopus İndeksinde taranan makaleler arasında yapılan ve ortalama etki değeri (impact factor) 1’den daha büyük olan çalışmaların alana katkısını gösteren FWCI (Ağırlıklı Alan Atıf Etkisi) değerlendirmesine göre 141,48 gibi çok yüksek bir değer alarak Fizik alanında önemli bir yer elde etti.

Dünya genelinde Deneysel, Teorik ve Malzeme Fiziği alanlarında, araştırmacıların ihtiyaç duydukları yazılımların üretilmesi, geliştirilmesi ve millileştirilmesi misyonu ile Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Alım, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem Şakar ve Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) öğretim elemanı Öğr. Gör. Özgür Fırat Özpolat’ın ortak işbirliği ile kurulan “PhyX” platformunun ilk çalışması olan PhyX/PSD (Photon Shielding and Dosimetry) makalesinin Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek ve Tabuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. M.I. Sayyed isimli araştırmacıların da katkılarıyla elde ettiği başarı, hem üniversiteler arası işbirliğinin önemini hem de multidisipliner çalışmaların gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Şubat 2021 itibari ile 42 ülkeden 300’ün üzerinde araştırmacı tarafından aktif olarak kullanılan “PhyX” platformunun ilk çalışması olan PhyX/PSD yazılımı, nükleer güvenlik uygulamalarında kullanılabilecek düşük maliyetli alternatif zırh malzemelerinin tasarımında gerekli olan, tüm zırhlama ve dozimetri parametrelerini birden fazla malzeme için eş zamanlı olarak hesaplamasının yanı sıra sonuçları grafik ve sayısal veri formunda karşılaştırmalı bir şekilde araştırmacılara sunmaktadır. Ayrıca, PhyX/PSD çalışması, incelenen malzemeler arasından en iyi nükleer zırh malzemesinin seçimini kolaylaştıran çevrimiçi ücretsiz bir uygulama olarak, gelecekteki akademik çalışmalarda da kullanılabilecek ilk yerli yazılım oldu.

