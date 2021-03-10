Başkan Pekmezci: “Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci: “Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır”

İHA

Başkan Pekmezci: “Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Miraç alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır” dedi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescidi Harâm ve Mescidi Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.
Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Âlemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.
Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşrefi mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.
Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt´ta kar ve yağmur suları biriktiriliyor
YEREL HABERLER Bayburt´ta kar ve yağmur suları biriktiriliyor
Bayburt Üniversitesinden fizik alanında önemli başarı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden fizik alanında önemli başarı
Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği
En İyi Narkotik Polisi; Anne
YEREL HABERLER En İyi Narkotik Polisi; Anne
Bayburt’ta bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir miktar esrar ve metamfetamin ele ...
Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ...