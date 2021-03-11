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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’dan Bayburt Üniversitesine ziyaret

İHA

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’dan Bayburt Üniversitesine ziyaret

YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında koordinasyon toplantısının ilki Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile birlikte Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bayburt Üniversitesini ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyarette, proje kapsamında ilk üniversiteler içerisinde yer alan Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında birinci koordinasyon toplantısı yapıldı. Üniversiteler arasında yapılan birinci koordinasyon toplantısında; her iki üniversitenin YÖK Anadolu Projesi koordinatörlüğü yetkilileri bir araya gelerek projenin detayları üzerine görüştüler.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın öncülüğünde yapılan toplantıya; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Prof. Dr. Metin Uçurum ve Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan katıldı.
Bayburt Üniversitesinin, YÖK Anadolu Projesi kapsamında, ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesiyle eşleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Yakın iş birliği içerisinde olduğumuz Gazi Üniversitesi ile bu proje kapsamında da eğitimöğretim başta olmak üzere daha pek çok farklı alanda önemli çalışmalar yürüteceğiz. Bu anlamda, YÖK Anadolu Projesi bize çok ciddi katkılar sunacaktır. Birliktelik içerisinde gerçekleşecek çalışmalardan çok olumlu sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi. Rektör Coşkun, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve ekibinin Bayburt Üniversitesine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Gazi Üniversitesi olarak Bayburt Üniversitesi ile inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, matematik eğitimi, okul öncesi eğitim, İngiliz dili eğitimi bölümleri arasında iş birliği yapılacağını ifade etti. YÖK Anadolu Projesi ile her iki üniversitenin de birbirlerinin güçlü yönlerinden istifade edeceğine değinen Rektör Yıldız, bu iş birliğinin zaman içerisinde farklı çalışmalara da zemin hazırlayacağını dile getirdi. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun ve ekibine teşekkür eden Rektör Yıldız, proje kapsamında Bayburt Üniversitesiyle eşleşmekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

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