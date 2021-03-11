Vali Epcim’den Vali Makas’a ziyaret

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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Mehmet Makas’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt Valisi Epcim’i Valilik binası girişinde karşılayan Mehmet Makas, ardından Valilik makamında bir süre görüştüler.

Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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