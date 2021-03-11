Rektörlerden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, misafirlerini Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Başkan Pekmezci misafirlerine ziyaret anısına Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler ve Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl yayınlanan Kop Savunması Şühedasına Mektup isimli kitabı hediye ederken Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise plaket takdiminde bulundu.

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