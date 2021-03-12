Türkiye Geneli Yılın Cümlesi Yarışması sonuçları belli oldu

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün İstiklâl Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye geneli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlediği Yılın Cümlesi yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyük dava ve fikir adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy'un şair kişiliği, birleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etmesi ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılında, İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Milli şairimizi daha iyi tanımak ve anlamak, "Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmesi" amacına katkı sağlamak, tarih bilincini güçlendirmek, milletimizin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlık destanlarını öğrencilerimize kavratmak ve fark edilmelerini sağlamak amacı ile okulumuz tarafından Türkiye geneli "Yılın Cümlesi Yarışması" başarı ile tamamlanmıştır.

Orta öğretim örgün ve yaygın eğitim (açık öğretim) lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmamız büyük ilgi ile karşılanmıştır. Yarışmamıza ilgi gösteren, katkı sağlayan tüm idareci öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Sona eren yarışma sonuçları şöyle: Birinci Barbaros Efe Kobal (Fatsa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Ordu) Ödülü: 2000 TL, ikinci Esma Köksal (Aybastı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Ordu) Ödülü: 1000 TL, üçüncü Volkan Şahin (Göl Anadolu Lisesi/Kastamonu) Ödülü: 500 TL.

Mansiyon Ödülü: Esra Köksal (Aybastı Fen Lisesi/Ordu) Ödülü 250 TL, Jüri Özel Ödülü: Huri Emik (Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi/Aydın) Kitap Seti” denildi.

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