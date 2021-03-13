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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

İHA

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava tekrardan etkisini artırdı. Demirözü ilçesinde ağaç dalları, dereler buz tuttu.
Yüksek kesimlerde dün ve önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Bayburt’ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Soğuk hava gölet ve derelerin yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Demirözü ilçesinde de buz tutan ağaç dalları görsel şölen oluşturdu.
Yüksek kesimlerde ilgili ekiplerin kar ve buzla mücadele çalışmaları devam ederken meteorolojiden kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi.
Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

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