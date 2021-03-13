Bayburt´ta soğuk hava etkili oluyor

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT´ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kentte ağaç dallarının buz tutması, seyirlik manzaralar oluşturdu.

Bayburt´ta kar yağışı etkisini yitirdi. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle Arpalı beldesi Konursu köyünde ağaçların dalları buz tuttu, seyirlik manzaralar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-03-13 15:09:39



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