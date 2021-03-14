Bayburt´ta nehir ve göletler dondu

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Kentte çeşmeler, nehir ve baraj göletleri dondu.

Bayburt´ta kar yağışı önceki akşam etkisini yitirdi. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle Kabaçayır köyünde çeşmeler dondu, Arpalı beldesinden bir kolu geçen Çoruh nehri ve Gökçedere göletinin yüzeyi de buz tuttu. Eksi 17 derece olan soğuktan; havaya serpilen su anında buz kristallerine dönüştü. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-03-14 12:07:20



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