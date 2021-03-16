Bayburt’ta “Bir Zamanlar Bayburt” temalı fotoğraf yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta “Bir Zamanlar Bayburt” temalı fotoğraf yarışması

İHA

Bayburt’ta “Bir Zamanlar Bayburt” temalı fotoğraf yarışması

Bayburt Belediyesince “Bir Zamanlar Bayburt” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.
Bayburt’un geçmişine ışık tutmak ve şehrin hafızasını yeniden kayıtlara geçirmek adına Bayburt Belediyesince fotoğraf albümü oluşturulacak bu kapsamda “Bir Zamanlar Bayburt” temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Konuya ilişkin belediyeden yapılan duyuruda, “Bayburt’un tarihini gelecek nesillere aktarmak için oluşturacak albümde kullanmak üzere bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Bayburtlu olmanın duyarlılığı ile yarışmamıza destek vereceklerini ümit ediyoruz. Herkesin kendinden bir parça bulacağı, maziye dalıp gideceği, geçmiş anılarına yolculuk yapacağı, hatıralarla dolu bu çalışmamızla şehrimizin görsel hafızasına bir eser kazandırmış olacağız.
Düzenleyeceğimiz yarışmanın şartları aşağıdaki gibidir:
1 Vatandaşlarımız yarışmaya Bayburt’ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, Bayburt konulu her türlü eski fotoğraflarla katılabileceklerdir.
2 Katılımcılar arşivlerindeki fotoğrafları belediyemizin bbelediye@gmail.com mail adresine veya bizzat Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek tarafımıza ileteceklerdir.
3 Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarla beraber isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yazmalıdırlar.
4 Fotoğrafların bütünlüğünü bozacak üzerine yazılmış herhangi bir isim, yazı ve ibare bulunmamalıdır.
5 Belediyemiz arşivinde olan fotoğraflar ile internet sitelerinde mevcut olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 Uygun görülen fotoğraflar Belediyemiz tarafından yayınlanacak olan albüm çalışmasında değerlendirilecek olup daha sonra sahiplerine iade edilecektir.
7 Yarışmaya katılan kişi gönderdiği fotoğrafların görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin vermiş sayılır.
8 Yayınlanacak albümde fotoğraf sahiplerinin isimlerine de yer verilecektir.
9 Yarışmaya katılacak fotoğrafların telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10Katılımcılar yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilirler
11Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi tam altın, 2. olan fotoğrafın sahibi yarım altın ve 3. olan fotoğrafın sahibi çeyrek altın, mansiyon ise gram altın ile ödüllendirilecektir.
12 Yarışmaya katılım 15.03.2021 30.04.2021 tarihleri arasında olacaktır.
13Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’dan
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan ...
Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları alınmaya başlandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları ...
Türkiye’de 2021 Şubat ayında en az konut Bayburt’ta satıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de 2021 Şubat ayında en az konut Bayburt’ta ...
İnşaat kazısında keşfedilen yer altı şehrine yeni kazı
YEREL HABERLER İnşaat kazısında keşfedilen yer altı şehrine yeni ...
Demirözü Barajına Özendiren Projenin destek sözleşmesinin imzaları atıldı
YEREL HABERLER Demirözü Barajına Özendiren Projenin destek ...
Bayburt´ta nehir ve göletler dondu
YEREL HABERLER Bayburt´ta nehir ve göletler dondu