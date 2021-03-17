Vali Epcim, başkentte bir dizi ziyaretlerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, başkent Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’ta devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak yapımı planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Epcim daha sonra Milletvekili Fetani Battal ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Bayburt’ta devam eden yatırım ve projelerin durumu değerlendirildi.

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