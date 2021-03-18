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Vali Epcim: “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kıvanç ve gururla yâd ediyoruz”

İHA

Vali Epcim: “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kıvanç ve gururla yâd ediyoruz”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kıvanç ve gururla yâd ediyoruz” dedi.
Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Bir hilal uğruna asım neslinin ademiyete adanıp küllerinden doğduğu Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kıvanç ve gururla yâd ediyoruz. Azim ve fedakârlıklarla elde edilen bu şanlı zaferden bizlere miras kalan mukaddes emanete sadakatle bağlılığımızı şühedanın huzurunda bir kez daha yineliyoruz.
Çanakkale Zaferi; tarihin akışını değiştiren, güçlünün değil haklının galip çıktığı medeniyet tarihinin en büyük mücadelelerinden biridir. Türk Milleti’nin türlü zorluklara rağmen göğsündeki iman, benliğindeki hür ve bağımsız yaşama tutkusu, fikrindeki cesaret ve yüreğindeki vatan sevgisiyle elde ettiği bu zafer milletimizin şeref nişanesidir. Çanakkale Zaferi; ölüm indirmede göğe, ölü püskürtmede yere nazire yapan şanlı ordumuzun kahramanlık narasıdır. Bu nara; sınır boylarında al bayrağa rüzgar, başı dumanlı engin tepelerdeki meçhul askerlere ağıt, cihana minnet borcuyla sürülen at yelelerinde milletimizin kahramanlık türküsü olarak çağları aşıp yankılanmaktadır.
Çanakkale; inancın ve zaferin destanıdır.
Bu zafer, emperyalist güçlerce ‘Hasta Adam’ olarak nitelendirilen milletimizi kurtuluşa götüren mücadele şuurunun vücut bulmuş halidir. Bu şuur; Kop Müdafaası’nı ‘İkinci Plevne’ yapmış, yurdun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelelerini zaferle taçlandırmış, milletimizin vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağı gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimizin her ferdi, bugün aynı şuurla, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla geleceğe yürümekte, atalarının mirasına bu idrakle sahip çıkmaktadır.
Bu vesileyle gururla yad ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, devletimiz ve milletimizin bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı şekilde gazilerimize ve Aziz Milletimize Yüce Allah’tan sağlık ve esenlik dolu yarınlar diliyorum.”

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