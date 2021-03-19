Bayburt Üniversitesinden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, Bayburt Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında; Dart ve Bowling turnuvaları, karma sergi, turnuvaların ödül töreni, sinevizyon gösterimi ve sanal tur ile çevrim içi bir konferans düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından ‘Çanakkale Geçilmez’ temasıyla oluşturulan karma sergide, Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinde yer alan Çanakkale Savaşı yıllarına ait fotoğraflar ile öğrenciler tarafından hazırlanan diğer çalışmalar sergilendi. ‘Çanakkale Geçilmez’ temalı sergide, cephede yaşananların yansıtıldığı yetmiş eser yer aldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin hemen ardından, Dart ve Bowling turnuvalarının ödül programına geçildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü anısına düzenlenen turnuvaların ödül töreni ise Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Bowling Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin tarafından takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programda, sinevizyon gösterimi ve Kızılay Ağadere Savaş Müzesi sanal turu gerçekleştirildi. Kızılay Ağadere Savaş Müzesi Müdürü Rasim Karakurt tarafından sinevizyon aracılığı ile katılımcılara bilgi verilen sanal turun ardından düzenlenen diğer program ise ‘Çanakkale Ruhu’ konulu konferans oldu. Çevirim içi gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin katıldı. Çanakkale Savaşı’nın önemine değinen Dekan Ayengin; o dönemde yaşananlar, Çanakkale’de hissedilen ruh ve bugüne yansıması hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programlarına; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kul ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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