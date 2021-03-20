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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir Bayburtlu gitti bir Bayburtlu geldi

İHA

Bir Bayburtlu gitti bir Bayburtlu geldi

Bayburtlu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınırken yerine yine Bayburtlu olan Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesi Bayburtluları sevindirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4.5 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine 26'ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.
Naci Ağbal, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilmişti. Ağbal göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti. Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı.
Görevden alınan Naci Ağbal yayımladığı veda mesajında, “Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bayburtlu olan Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesi hemşehrilerini sevindirdi.
Bayburtlular, “Bir Bayburtlu gitti yerine bir Bayburtlu geldi. Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu atanmasından mutlu olduk. Tevdi edilen görevi başarıyla yürüteceğine inanıyoruz” diye konuştular.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Şahap Kavcıoğlu; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.
Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, EsnafKOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

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