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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BGC Genel Kurulu yapıldı

İHA

BGC Genel Kurulu yapıldı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 13. Olağan Genel Kurul kongresi yapıldı. Dernek binasında gerçekleşen kongrede başkanlığa Murat Okutmuş seçildi.
Başkan Okutmuş’un yönetiminde Burhanettin Okumuş, Cengizhan Okutmuş, Beşir Kelleci ve Öznur Demir görev alırken, denetleme kurulunda ise, Sadık Yavuz, Cahit Altay ve İbrahim Yumak yer aldı. Kongrede, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu delegeliklerine Murat Okutmuş, Yaşar Yıldız, Sadık Yavuz ve Burhanettin Okumuş seçilirken, onur kurulu üyeleri Hükmü Pekmezci, Yaşar Yıldız ve Remzi Kırık olarak belirlendi.
Divan Kurulunda Sadık Yavuz, Aytaç Koman ve Baki Meral’ın görev aldığı kongrede konuşan Cemiyet Kurucu Üyesi ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, cemiyetin 30’ncu yılını geride bıraktığını belirterek, kurulma aşamasından bahsetti. Pekmezci konuşmasında, “1991 yılında kurucu üyesi olduğum Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin kongresine katıldık. Bize her zaman cemiyet kurmada teşvik eden rahmetli Osman Okutmuş abimizdi. Bayburt'ta sarı basın kartı tek olan kişiydi. Her türlü hazırlıklarımızı ve çalışmayı yaptıktan sonra Osman Okutmuş başkanlığında 1991 yılında cemiyetimizi kurduk. Çok başarılı çalışmalar yaptık. Çok güzel faaliyetler yürütmeye gayret ettik. Cemiyetimizin kuruluşundan ve 1989 yılından önce Bayburt'un il olması hususunda yoğun bir çalışma içerisinde olduk ve o günkü şartlarda özel gazeteler çıkardık. Aradan yıllar geçti, teknik ve teknolojik olarak çok gelişmeler oldu. Arkadaşlarımızın sayıları arttı. Ümit ediyorum ki, Bayburt her geçen gün her yönüyle daha güzel, daha yaşanılır, insanların mutlu olduğu bir şehir olma yolunda hızla ilerleyecektir. Ben geçmişte görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bayburt Belediye Başkanı olarak da her zaman yanınızda olduğumuzu ve elimizden geldiği kadar destek olacağımızı bilmenizi istiyorum.” dedi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Yaşar Yıldız da görev yaptığı sürece cemiyeti en üst seviyede temsil etmeye çalıştığını söyledi. Bayburt’ta Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu toplantılarına, cemiyetin ev sahipliği yaptığını ve birçok etkinliklerde bulunduklarını belirtti. Yıldız, görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni görev alan isimlere başarılar diledi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Murat Okutmuş ise, gazetesi olan bir ailenin bireyi olduğunu, gazetecilik mesleğinde aşama aşama tüm görevleri yaptığını ifade ederek, 2008 yılından bu yana yönetim kurulunda bulunduğu, şimdi ise Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nde başkan seçilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Toplumun, gazetecilik mesleğine bir takım görevler yüklediğinin altını çizen Okutmuş, “Gazeteciler toplumu uyaran, görmediklerini gören, yapılması veya yapılmaması gerekenleri dile getiren aydın kişilerdir. Bunların da bilicinde olarak şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
13 yıldır Yaşar Yıldız ile birlikte yönetimde görev aldığını söyleyen Okutmuş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür etti.
Öte yandan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, divan kuruluna bir tebrik mesajı gönderdi. Kolaylı’nın mesajında, “Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin değerli üyeleri, sevgili meslektaşlarım, demokrasilerin gelişmesinde büyük önem taşıyan basın sektörünün sorunlarına çözüm bulmak için çalışacak arkadaşlarımızın seçileceği genel kurulunuza, daha önce planlanmış randevum nedeniyle katılamıyorum. Basınımızın bugün içinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Zor çalışma koşullarından düşük gazete okuma oranına, ekonomik sıkıntılardan basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpazede yer alan bu sorunları, dayanışma içinde çözme kararlılığındayız. Bu süreçte sizlerle omuz omuza yürümekten, sorunlarımıza birlikte çözüm üretmekten ve dayanışma içinde çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Önümüzdeki dönemde de yılmadan ve her türlü zorluğa göğüs gererek birlikte mücadele edeceğimize inancım tamdır. Bu süreçte bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan değerli dostum Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin Başkanı Yaşar Yıldız’a ve seçime tek aday olarak giren Murat Okutmuş'a başarılar dilerken, siz değerli meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, kongrenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadeleri yer aldı.
Kongre, fotoğraf çekimiyle son buldu.

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