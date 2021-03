Başkan Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin kongresine katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kurucu üyesi olduğu Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin kongresine katıldı.

Kongrede başkanlığa seçilen Murat Okutmuş ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen Burhanettin Okumuş, Beşir Kelleci, Cengizhan Okutmuş ve Öznur Demir'i tebrik eden Başkan Pekmezci görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Pekmezci aynı zamanda bir önceki dönem cemiyet başkanı Yaşar Yıldız ile yönetimine de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kongrede basın mensuplarına hitap eden Başkan Pekmezci, çevre illerin bir çoğunda gazeteciler cemiyeti yokken Bayburt'ta zor şartlar altında bir gazeteciler cemiyeti kurduklarını belirterek, "Bizi her zaman cemiyet oluşturmada teşvik eden rahmetli Osman Okutmuş abimizdi. Bayburt'ta sarı basın kartı tek olan kişiydi. Her türlü hazırlıklarımızı ve çalışmayı yaptıktan sonra Osman Okutmuş başkanlığında 1991 yılında cemiyetimizi kurduk. Çok başarılı çalışmalar yaptık. Çok güzel faaliyetler yürütmeye gayret ettik. Cemiyetimizin kuruluşundan ve 1989 yılından önce Bayburt'un il olması hususunda yoğun bir çalışma içerisinde olduk ve o günkü şartlarda özel gazeteler çıkardık. Aradan yıllar geçti, teknik ve teknolojik olarak çok gelişmeler oldu. Arkadaşlarımızın sayıları arttı. Ümit ediyorum ki, Bayburt her geçen gün her yönüyle daha güzel, daha yaşanılır, insanların mutlu olduğu bir şehir olma yolunda hızla ilerleyecektir. Ben geçmişte görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bayburt Belediye Başkanı olarak da her zaman yanınızda olduğumuzu ve elimizden geldiği kadar destek olacağımızı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

