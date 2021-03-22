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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

İHA

Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

BayburtErzurum karayolu üzerindeki 2409 rakımda bulunan Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Bayburt’ta yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt Erzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidinde karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken zaman zaman sisin de etkili olduğu güzergahta araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, Bayburt’ta bugün havanın sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği kaydedildi.
Meteoroloji'nin uyarı haritasında Bayburt için turuncu kodlu uyarıda verilerek özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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