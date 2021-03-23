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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi yeni bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor

İHA

Bayburt Üniversitesi yeni bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor

Bayburt Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya ve akademik yönüyle büyümeye devam ediyor.
Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.
Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü altında Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı da Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.
Yeni açılan bölüm ve programların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin önemli bir göstergesidir. Var olan bölüm ve programlarımızla birlikte yeni açılan bölüm ve programlarımızla öncelikle; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin, alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına imkân sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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