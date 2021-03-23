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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta 12 milyonluk 7 proje için imzalar atıldı

İHA

Bayburt’ta 12 milyonluk 7 proje için imzalar atıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında Bayburt’tan destek almaya hak kazanan 7 proje için imzalar atıldı.
Eş finansman yöntemiyle hayata geçirilecek 7 projeye KUDAKA tarafından 8,3 milyon destek sağlanacak. Toplum tutarı 12 milyon lirayı bulan projeler içerisinde kent müzesi, Bayburt Kalesi Kültür Yolu, doğal taş fabrikasında enerji tasarrufu ve verimliliğinin artırılmasına yönelik güneş enerjisi santrali, arıcılığa yönelik ARGE Merkezi ve Bamsı Beyrek Seyir Terası gibi önemli başlıklar yer alıyor.
İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt olarak KUDAKA’ya teşekkür ettiklerini belirtti. Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı’nın illerin öncelikleri göz önüne alınarak oluşturulduğunu belirten Vali Epcim, Bayburt’un bu doğrultuda yıl içerisinde 10 milyondan fazla bir yatırıma kavuşacağını ifade etti.
Vali Epcim, projelere KUDAKA tarafından 8.3 milyon liralık finansman sağlanacağına dikkat çekerek, “Tarihte ilk defa ilimizden bu sayıda proje programa katıldı. Bunun nihai aşamasında Valiliğimiz koordinesinde, Belediyemiz, Kültür Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve üç belediyemizin projeleri ile Bayburt bu yıl güzel projeleri kazanmış olacak. Yine ayrıca üniversitemizin bir projesi var. Bu manada projelerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Projeleri heyecan verici bulduklarını aktaran Vali Epcim şu şekilde devam etti: “Bayburt’ta ihtiyacını hissettiğimiz Bayburt Kent Müzesi. Bayburt şu anda Türkiye’deki dört müzesi olmayan şehirden bir tanesi. Bunu bu şekilde gidermiş olacağız. Yine Çini Maçin Kültür Yolu Projesi çok özel anlamlar ifade etmekte. Şu anda kalenin korunması, gelecek nesillere aktarılması, yürüyüş yolu yapılması ve oradaki çevre düzenlemesinin yapılmasıyla önemli bir destinasyon noktası olarak burayı biraz daha iyileştirmiş olacağız. Doğal Taşı Doğal Enerji ile İşliyoruz Projesini çok önemsiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın çok başarılı bir projesi. Bu sayede Doğal Taş A.Ş’nin yıllık yaklaşık 600 bin lirayı bulan elektrik giderinin artık doğal enerji ile karşılanması hedefleniyor. Yine Belediyemizin Bamsı Beyrek ya da diğer adıyla Bey Böyrek Seyir Terası projesi, üniversitemizin bölge arıcılığının geliştirilmesine yönelik ARGE Merkezi projesi, Demirözü Belediyesi’nin Demirözü Barajı’ndaki çevre düzenlemesi projesi, Arpalı’daki Çoruh Nehri kenarına yapılacak düzenleme ile birlikte ilimiz 8,3 milyon lira destek alacak. Toplamda 12 milyon liralık bir yatırımı yıl içerisinde KUDAKA destekleriyle yapmış olacağız. Bunun mutluluğu içerisindeyiz.”
KUDAKA Genel Sekreteri PRof. Dr. Oktay Güven ise programa gösterilen ilgi dolayısıyla Vali Epcim’e teşekkürlerini iletti.
Bayburt’un bölge iller arasında oransal olarak en başarılı il olduğunu ifade eden Güven, “Gerçekten başarılı bir çalışma yapmıştı. Projeleri hep yüksek puanla geçti. Bu projeler tamamlandığında hepsinin Bayburt’a ayrı bir renk katacağı kanaatindeyim. Her bir projeyi bizzat okudum ve inceledim. Gerçekten önemli projeler. Hem kentleşme bağlamında hem ekonomik anlamda Bayburt’a değer katacak projeler. Aynı zamanda Bayburt’un markası olan Doğal Taş Fabrikası’nın da bu şekilde bir yeniliğe öncülük etmesi çok önemli. Enerjide ve ham maddede verimlilik çok önemli hususlar. İnşallah Bayburt Doğal Taş Fabrikası bölgeye örnek olacak bir adım atıyor. Bunun da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından proje sahibi kurumlar ile KUDAKA arasında sözleşmeler imzalandı.
İmza törenine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, KUDAKA Bayburt İl Koordinatörü Lokman Altunbilek katıldı.

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