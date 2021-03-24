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Bayburt’tan Ardahan’a sahte kulak küpeli hayvan sevki yapan 1 kişi yakalandı

İHA

Bayburt’tan Ardahan’a sahte kulak küpeli hayvan sevki yapan 1 kişi yakalandı

Bayburt'tan veteriner sağlık raporu olmadan sahte kulak küpeli olarak hayvan sevki yapan bir kişi Ardahan’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt’tan yola çıkan hayvan yüklü kamyonet Ardahan’da jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemede veteriner sağlık raporu olmayan ve sahte kulak küpeli 8 büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada 40 adet daha sahte kulak küpesi ele geçirildi.
Sahte kulak küpeli hayvan başına 15 bin 203 TL olmak üzere toplamda 121 bin 624 TL idari para cezası kesildi. Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

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