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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın kooperatiflerinin üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin yol haritası değerlendirildi

İHA

Kadın kooperatiflerinin üretim ve pazarlama süreçlerine ilişkin yol haritası değerlendirildi

Vali Cüneyt Epcim, kooperatif üyesi kadın girişimcilerle bir araya geldi.
Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Bayburt Valiliği öncülüğünde kuruluşlarını tamamlayan kadın kooperatifleri seri üretim ve pazarlamaya yönelik çalışmalarına hız verdi. Vali Epcim, bu kapsamda kooperatif çatısı altında buluşan kadın girişimcilerle bir araya gelerek yol haritasına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
Vali Epcim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi politika metinlerinde kadın kooperatiflerinin desteklenmesine önemle yer verildiğine değinerek bu yönde yapılan çalışmalar üzerinde dikkatle durduklarını belirtti. Bayburt’ta iki kooperatifin kuruluş çalışmalarını tamamladığını ve üretim ile pazarlama çalışmalarına ilişkin hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Vali Epcim, “Bu metin aslında bizlere de bir yol haritası çizdi. En son birlikte bir yapılanmaya gittik. İki kadın kooperatifimizi kurduk. Her iki kooperatifimizin de çok başarılı olacağına inanıyoruz.” dedi.
Süreçte çeşitli zorluklar yaşandığına değinen Vali Epcim, nihai olarak olumlu sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.
Çalışmaların belirli çevrelerde heyecanla takip edildiğine vurgu yapan Vali Epcim, kadın kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Vali Epcim, “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programına başvurarak danışmanlık hizmeti alacağız. Proje kapsamında Bayburt’ta bulunan kadın kooperatiflerinin kurumsal kimlik oluşturmalarını desteklemek suretiyle, üretim ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. İçerik olarak marka rengi ve mimarisinin çıkarılması, kadın girişimcilerimiz tarafından üretilen ürünlerin ambalaj ve etiket tasarımlarının yapılması, sosyal medya hesapları içeriklerinin oluşturulması, belgesel film ve katalog hazırlanması gibi çeşitli başlıklar altında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Projemizi 1 Nisan’da sunacağız. Hızlı bir şekilde; Haziran ayına kadar sonuç alacağımızı düşünüyorum. Haziran sonuna kadar dijital ortamda ciddi anlamda var olacağımız anlamına geliyor. Burada kadın girişimcilerimize düşen ürün çeşitliliğini sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.
Vali Epcim’in değerlendirmelerinin ardından kadın girişimciler üretim ve pazarlama hazırlıklarını anlattı.
Toplantı kooperatifler için tahsis edilen eski halk eğitim merkezinde yapılan incelemelerin ardından sona erdi.
Toplantıya KOSGEB İl Müdürü Mete Emir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen’in yanı sıra kooperatif üyesi kadın girişimciler katıldı.

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