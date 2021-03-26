Bayburt’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bayburt’ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Bayburt merkezde kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması yaparak vatandaşların mağduriyet yaşamamasının önüne geçiyor.

Yüksek kesimlerde ise kar ve tipi zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Karayolları ekipleri Bayburt Erzurum Gümüşhane ve Trabzon güzergâhlarında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını kesintisiz sürdürüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt merkez ve Demirözü’nde 7, Aydıntepe’de 6, Kop’ta 11 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda; “Giresun, Trabzon, Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının (1030 cm) olması öngörülüyor.” denildi.

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