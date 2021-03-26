Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT (DHA)BAYBURT´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü. Ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 iş makinesiyle yolun açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kar kütlesi, 7 saat süren çalışmayla temizlenerek, yol tekrar ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-03-26 18:05:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.