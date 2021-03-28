Yarım asırlık marangoz atölyesinde üretim devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırlık marangoz atölyesinde üretim devam ediyor

İHA

Yarım asırlık marangoz atölyesinde üretim devam ediyor

Bayburt'un en eski atölyelerinden olan marangoz evi, unutulmaya yüz tutmuş marangozluk mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
Yarım asırdır vatandaşa hizmet vermeye devam eden atölyede, çiftçilik malzemeleri başta olmak üzere, hediyelik ahşap eşyalar, siniler, sepetler, sandalyeler üretiliyor. İki kuşaktır bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Osman Kodan, baba mesleğini elinden geldiğince devam ettireceğini söyledi. Babası Hakkı Kodan'ın yaklaşık 70 yıldır bu mesleği yaptığını, babasından mesleği devralarak 12 yıldır da kendisinin devam ettirdiğinin altını çizen Osman Kodan, "Babadan kalma mesleğimiz. Babam 7080 yıl burada çalışmış, yaşlandığı içinde bu mesleği artık ben devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.
"Ömrüm yettiğince bu mesleği unutturmayacağım"
Yaklaşık 12 senedir bu işle uğraştığını belirten Osman Kodan, "Küçükken okuldan çıkar dükkana babama yardım etmeye gelirdim. Babam yaşlandıktan sonra işi ben devraldım. Benden sonrada bu mesleği devam ettirecek kimse yok, ömrüm yettikçe, gücüm oldukça babadan kalma bu mesleği unutturmayacağım, devam ettireceğim" dedi.
Eskisi gibi ahşap ürünlere talebin az olduğunu vurgulayan Kodan, insanların önceden yer sinilerinde yemek yediğini, sini kültürünün yerini yemek masalarına bıraktığını dile getirerek, bu sebeple sinilere olan talebin azaldığını kaydetti. Kodan, daha çok zirai ve çiftçilik ürünlerinde üretim yaptıklarını belirtti.
"Zanaatkar varoldukça bu meslek bitmeyecek"
Sanatın önemli olduğunu dile getiren Kodan, "Zanaatkar insan iyi kötü ekmek parasını buradan çıkarır. Gün gelir siftah dahi edemezsin iş olmaz ama öyle bir an gelir ki diğer günlerin kaybını zanaatkar kimliğinle çıkarırsın. Zanaatkar var oldukça bu meslek bitmez, her türlü yaşamaya devam eder, yeter ki gelecek nesil mesleği öğrenmeye gayret etsin" ifadelerini kullandı. Marangozluk mesleğinin Bayburt'ta hala sürdüğünü, sürdürülmeye çalışıldığını dile getiren Kodan, büyük şehirlerde bu durumun farklı olduğunu belirterek, insan gücünün yerini makinelerin aldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ...
Bayburt’tan İdlib’e 28 sıcak yuva
YEREL HABERLER Bayburt’tan İdlib’e 28 sıcak yuva
Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji yatırımı
YEREL HABERLER Bayburt Doğal Taş Fabrikasına yenilenebilir enerji ...
Bayburt´ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bayburt´ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ...
Vali Epcim: “Şehit aileleri ve gaziler bizler için gurur ve onur kaynağıdır.”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Şehit aileleri ve gaziler bizler için ...
21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri
Rektör Coşkun ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Rektör Coşkun ‘YÖK Anadolu Projesi’ kapsamında ...