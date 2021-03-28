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“Bayburt Kalesi Kültür Yolu Projesi” destek sözleşmesi imzalandı

İHA

“Bayburt Kalesi Kültür Yolu Projesi” destek sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında sunulan ve başarılı projeler arasında yer alan “Bayburt Kalesi (Çinimaçin) Kültür Yolu Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.
Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu katıldı.
Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Yerleşim alanı olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve 150 bin metrekare alana kurulu Bayburt Kalesi, dış yüzeyinde kullanılan mor ve yeşil renkli firuze çinilerinden dolayı, “Çinimaçin Kalesi” olarak adlandırılmakta.
Tarihi İpek Yolu güzergâhında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi, yürütülen çalışmalarla görkemli görüntüsüne yeniden kavuşturuluyor.
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan KUDAKA destekli proje kapsamında yapılması planlanan kale yolu aydınlatmalar, çiniler için tasarlanan tanıtıcı levhalar ile tarihi kalenin çehresinin değiştirilerek önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.

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