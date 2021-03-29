Bayburt’ta kar sonrası soğuk hava etkisini artırdı

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Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Mart ayının son günlerinde Bayburt’ta kış etkisini sürdürüyor. Aralıklı yağan karın ardından soğuk hava etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, derelerin yüzeyinin yeniden buz kapladığı gözlendi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, “İlk saatlerde tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği bölgemizde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Bayburt merkezde gece düşük hava sıcaklığı eksi 8, Aydıntepe’de eksi 9, Demirözü’nde eksi 10, Kop Dağında eksi 13 derece olarak kaydedildi.

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