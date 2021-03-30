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“Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

İHA

“Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor” projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan ve Arpalı Belediyesi tarafından yürütülecek olan “Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor” isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalandı.
Proje kapsamında; Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen Çoruh Nehri’nin ana kollarından biri üzerine kafe ve restoran olarak kullanılacak 50 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir cam köprü inşa edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle AraklıBayburt güzergâhını kullanan yerli ve yabancı turistler için alternatif bir sosyal alan oluşturularak beldenin turizmden elde edeceği gelirlerin artırılması hedeflenmekte.
Toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje ile bölgenin turizm altyapısına yeni bir tesis kazandırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanmakta.

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