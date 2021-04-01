Bayburtlu çiftçilerden Yusufeli’ne yardım eli

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Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü’nde yaşanan yangında zarar gören çiftçilere Bayburt’tan yardım eli uzanmaya devam ediyor.

60 ev ile ahırların zarar görmesiyle sonuçlanan yangının ardından Dereiçi’nde yaralar sarılmaya başlandı. Yangında gördükleri maddi zararın yanı sıra hayvanları telef olan Dereiçi sakinlerine Bayburt’tan yardım eli uzandı. Daha önce Bayburtlu çiftçiler Abdulhamit Kostik, Binali Şengün ile Selami Battal yangınzede çiftçiler için yaklaşık 18 ton saman bağışında bulunmuştu. Şimdi ise Yolatı Köyü Çiftçileri ve Oruçbeyli Köyü çiftçileri birer kamyon ot bağışında bulundular.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası kapsamında hazırlanan yardım kamyonları bölgeye uğurlandı.

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