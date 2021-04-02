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Kar yağdı, Kop Dağı Kış Sporları Merkezi´nde sezon 1 ay daha uzadı

DHA

Kar yağdı, Kop Dağı Kış Sporları Merkezi´nde sezon 1 ay daha uzadı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta, 2 bin 409 rakımda yer alan Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Yılın 4,5 ayı karla kaplı olan kayak merkezinde sezonun uzadığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Adem Köse, "Kayak sezonu bitti derken merkezimizde sezon 1 ay daha uzadı. Herkesi bekliyoruz" dedi.
Kop Dağı´nda, 24 yıl önce inşa edilen ve 6 yıl önce modernize edilen kayak merkezi, her yaştan ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılın 4,5 ayı karla kaplı olan kayak merkezinde; 1260 metre uzunluğunda pist ve 2700 metre halat uzunluğuna sahip telesiyej yer alıyor. Kayak merkezinde profesyonel kayakçılar kayak yaparken, amatör kayakçılar da eğitim alıyor, kayağı bilmeyenler ise kızakla kayıyor. Bu sene bazı kayak merkezlerine yeterli kar yağmayınca kar kalınlığı da istenilen seviyeye çıkamadı. Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, karın fazla ve uzun süre yerde kalması nedeniyle kayak tutkunlarının yeni gözde merkezlerinden biri oldu.
`HEM PİST HEM KAR KALİTESİ HARİKA´
Bayburt Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Adem Köse, yenilenen kayak merkezine tüm kayak severleri davet ettiğini belirterek, Kop Dağı Kayak Merkezi´nin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Köse, "Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Bayburt´a 34 kilometre mesafede yer alıyor. Pist uzunluğu 1260 metredir, teleskinin, yani askılı sistemin mevcut olduğu bir kayak tesisidir. Aynı zamanda bu pistin yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda alternatif yan yolları var, yani 3 değişik pist kullanılıyor. Merkezimizde 600 civarında kayak sporuyla uğraşan lisanslı sporcularımız var. Şu an itibari ile Bayburt merkezde kar yağışı fazla yok, fakat Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi´nin zirve civarlarında kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde. `Kayak sezonu bitti´ derken merkezimizde sezon 1 ay daha uzadı. Kop Dağı Kayak Merkezi´nde pist kalitesi çok yüksek. Yine kar kalitesi de oldukça harika, kayak severlerin kayarken zevk aldığı nadir pistlerden bir tanesidir. Bayburt merkeze uzaklığı 20 dakikadır, o nedenle buraya gelecek olanlar konaklamayı dert etmesin. Kayak merkezimizde küçük bir kafeteryamız var, her türlü sıcak, soğuk içecek ve ızgara yemeklerinden yiyebilirsiniz. `Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır´ atasözümüze ilave aynı zamanda kayak da yaptırır diyoruz" dedi.
`PİSTİ FALAN ÇOK BEĞENDİM´
Kayak sever Mustafa Emir Aydoğdu ise, "Daha önce Sarıkamış, Uludağ ve Palandöken gibi yerlere gitmiştim. Bu sefer de memleketim olan Bayburt´un Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi´ne gelmek istedim. Gerçekten pisti falan çok beğendim, eğer siz de kayak sporuyla uğraşıyorsanız buraya gelmelisiniz. Eğer kaymayı bilmiyorsanız da buraya öğrenebilirsiniz. Kayak sporuyla uğraşan arkadaşları buraya bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-04-02 09:15:12

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