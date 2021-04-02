Başkan Pekmezci, Yardımcı’yı tebrik etti

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Bülent Yardımcı’yı tebrik etti.

Başkan Hükmü Pekmezci mesajında; “Dün yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde tüm il genel meclis üyelerinin oylarını alarak Başkan seçilen Bülent Yardımcı’yı tebrik ediyorum. 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Süleyman Ağın'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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