Kırmızıya dönen Bayburt’ta sokaklar boş kaldı

Korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek risk grubunda yer alan Bayburt’ta dün akşam itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kentte Cumartesi günleri yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamada kentin kalabalık sokak ve meydanlarının yanı sıra, işlek caddeler de boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına dahil olan Bayburt’ta, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cumartesi günü de kentteki işlek caddeler sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de sokak ve caddelerde denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis denetimlerinde mesleği gereği sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar, “Bir an önce maviye dönmek temennimiz. Kurallara uymak, maske, mesafe, hijyene önem vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan belediye ekipleri de boş cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı kategoride yer alan Bayburt’ta dün akşam 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

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